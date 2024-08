L’Inter presenta la terza maglia per la stagione 2024 2025 | spunta una data sul colletto | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024)laper la-25. Il progetto narrativo per il lancio del terzo kit prende il nome di ‘Together We Rise’ di Nike realizzata per il lancio delle collezioni legate ai terzi kit della/25, che unisce l’identità, la storia e la community di ciascun Club e celebra il movimento calcistico femminile. I dettagli Ispirato nel design all’architettura di Milano, il terzo kit sfoggia una palette di colori audaci e rende omaggio agli artisti e ai designer della città che sono andati controcorrente proponendo uno stile inusuale. L’inner pride alno delcelebra ulteriormente la squadra femminile del, con l’anno di fondazione del Club, il 1908, abbinato al 2018, anno di fondazione ufficiale delWomen.