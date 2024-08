L' esordio di Sinner agli Us Open Mi sento più leggero

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - L'appuntamento per la partita più attesa ditaliani è sull'Arthur Ashe stadium verso l'ora di cena, secondo match sul Centrale dell'Usdopo il match femminile Swiatek-Rakhimova, programmato alle 18 nostrane. Janniktorna in scena contro l'americano Mackenzie McDonald, esattamente una settimana dopo lo tsunami giuridico- mediatico-emotivo che l'ha colpito. Era il 20 agosto quando è venuto alla luce il caso Clostebol, con la positività dell'azzurro in due test antidoping di marzo, l'indagine Itia e l'assoluzione di Ferragosto per assunzione involontaria (la quantità infinitesimale dello steroide gli era stata trasmessa dal suo fisioterapista Giacomo Naldi attraverso la pomata che aveva usato per curarsi il mignolo sinistro).