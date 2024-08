Juventus è il ‘Koopmeiners Day’! L’Atalanta accetta l’offerta | ora all in sull’esterno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 27 agosto 2024 sarà ribattezzato ilDay‘ per i tifosi della. Dopo un corteggiamento durato un’estate intera, fatto di rilanci e controrilanci, freddezza nei rapporti e brusche fiammate,ha deciso dire l’ultima offerta dei bianconeri. Secondo Sky Sport si parla di 52 milioni cash più 6-7 di bonus. Una cifra vicina ai 60 milioni richiesti dai nerazzurri. Operazione che, nonostante le tempistiche dilatate, appariva ormai chiusa da tempo visto il mercato dispendioso delche necessitava di una cessione di livello per dare respiro alle proprie casse. Domani previste le visite mediche del calciatore che completerà un centrocampo invidiabile con Thuram e Douglas Luiz.su Sancho: la situazione negli ultimi giorni di mercato E non è finita qui. Una volta chiuso Teun Koopmeiners lapunterà tutto