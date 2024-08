Francisco Conceiçao l’ultimo regalo per Motta alla Juve… aspettando Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 12:29:32 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La Juventus è rimasta bloccata molto più del previsto nella ricerca di una nuova ala per accontentaree, in circa 24 ore, Nico González esono sbarcati. L’esterno portoghese arriva dal Porto con un’operazione piuttosto contorta e strana. I dati emersi sono questi La Juventus paga tre milioni per il prestito a cui Se ne aggiungerebbero altri sette se gli uomini disi qualificasseroprossima edizione della Champions League.. Obiettivo minimo per un progetto che ha iniziato la stagione con serie aspirazioniriconquista del trono di Serie A. Inoltre, Il Porto non ha introdotto un’opzione di acquisto alcuni affinché la Vecchia Signora lo conservi come proprietà.