Formazione sul campo ecco come imparare ad allevare asini

(Di martedì 27 agosto 2024) Scarlino (Grosseto), 27 agosto 2024 – Le Bandite di Scarlino continuano a ospitare nuovi studenti per accrescere la loro conoscenza ed esperienza nel settore agroalimentare. Gli studenti scelti per partecipare al progetto si occupano dell’allevamento diamiatini e della riserva naturale di macchia mediterranea che si estende su una superficie di quasi 9.000 ettari dalle alte colline fino al mare, interessando i comuni di Scarlino, Gavorrano e Castiglione della Pescaia. Un’esperienza sul, con l’affiancamento di professionisti del settore, utile ad accrescere la loro. Gli ambiti di studio sono infatti due: quello universitario o di alternanza scuola lavoro. Il primo si svolge grazie alla convenzione con l’Università di Pisa che mette a disposizione dei tirocini per l’acquisizione di crediti, all’allevamento delle Bandite, ospitando gli studenti nelle foresterie.