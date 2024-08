Foreste a rischio per siccità e fungo Sardegna corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) È la micidiale combinazione di un agente patogeno e del cambiamento climatico, con lasempre più pressante, a uccidere le querce da sughero e le leccete in alcune aree della. E sono due fenomeni diversi quelli che stanno causando la perdita di parte delledella: il disseccamento e il deperimento. I monitoraggi e l'analisi delle aree colpite che la Regione sta mettendo in campo serviranno a distinguerli e analizzarli e avverranno attraverso strumenti tecnologicamente avanzati come droni con sensori per immagini multispettrali in grado di definire esattamente la variazione della quantità di clorofilla presente negli alberi.