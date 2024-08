Cosa c’è nella nuova strategia del controspionaggio Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) A inizio mese, il National Counterintelligence and Security Center, uno dei centri missioni dell’Ufficio del direttore dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti, ha pubblicato laedizione dellanazionale di. “Laattuale è progettata per indirizzare l’integrazione, l’azione e le risorse della comunità delper vincere e contenere le entità di intelligence straniere, proteggere i vantaggi strategici dell’America e investire nel futuro per affrontare le minacce di domani”, ha dichiarato il direttore Michael Casey. Inoltre, “fornisce una visione globale e una direzione per la comunità delper affrontare le minacce di intelligence straniera sempre più complesse”, ha aggiunto. Grazie agli input provenienti dalla comunità d’intelligence e dal governo, sono stati individuati nove obiettivi su tre pilastri.