Con Tiberio Timperi oggi ho un rapporto stupendo Se lui mi scrive e io non rispondo mi dice | ‘Non hai visto il messaggio?' | la rivelazione di Monica Setta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Le piccole scaramucce in onda le avevano notate i telespettatori ma soprattutto gli addetti ai lavori. Unconflittuale, per non dire burrascoso, trache per qualche stagione hanno condiviso, anche con Ingrid Muccitelli, la conduzione di “Unomattina in Famiglia”. “Non siamo amici. Lei ha il mio numero di telefono ma le impedisco di chiamarmi”, aveva dichiarato il giornalista, ora impegnato alla conduzione de “I Fatti Vostri”, tempo fa al settimanale “Diva e Donna”. Acqua passata. Il loroè mutato, tra ospitate reciproche e foto scattate insieme alla presentazione dei Palinsesti Rai: “Adesso abbiamo un. Se lui mie io non, lui mi: ‘Ma non haiil?’. L’ho anche invitato alla mia festa di compleanno.