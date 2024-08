Castello di Arechi verso la riapertura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza deldi. Tempo una decina di giorni dall’avvio del cantiere e entro la metà del mese di settembre una delle principali attrazioni turistiche per i visitatori che sono a Salerno potrà essere riaperta al pubblico. La decisione di tenere chiusi i cancelli era nata dopo l’incendio del colle Bonadies lo scorso 31 luglio che aveva costretto l’amministrazione provinciale di Salerno, che gestisce la struttura, ad un dietrofront rispetto all’annunciata apertura delanche per il periodo di Ferragosto. Un sopralluogo tecnico aveva invece evidenziato che l’incendio aveva danneggiato alberature e messo a rischio la sicurezza rendendo necessario un intervento.