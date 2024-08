Buoni da bere subito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Dalla Spagna Bianco per l’estate, Rodrigo Méndez, Toralla Bianco, Albariño della Rías Baixas DO Un vino semplice, sì, avete capito bene! Semplice, elegante, salato e bello daa litri con le sue note citrine e di salsedine e un allungo acido bello croccante. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore “Massaccio”, Tenute San Sisto Espressione salata e diretta del Verdicchio, usa cemento per fermentazione e affinamento. Si conosce la longevità dei vini prodotti in questa zona, ma spesso regalano ottima beva anche in gioventù. Assemblaggi Nuove scoperte in Linguadoca, Pic-Saint-Loup “L’Olivette”, Clos Marie Syrah e Grenache in un equilibrio succosissimo. Una bottiglia daall’apertura della stagione delle grigliate! Un accenno di volatile e acciuga che rinfresca una bocca molto elegante.