US Open 2024 il tabellone del doppio femminile Errani Paolini puntano in alto da n 6 del seeding

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’Italia si presenta ai nastri di partenza degli UScon ambizioni importanti in quasi tutte le cinque specialità in programma nell’ultimo Slam della stagione tennistica. Fari puntati sul torneo di, in cui sono iscritte le fresche campionesse olimpiche (sulla terra rossa del Roland Garros) Sarae Jasmine. La magica coppia azzurra, capace di imporsi quest’anno anche agli Internazionali d’Italia sui campi romani del Foro Italico, viene accreditata della testa di serie numero 6 a New York. Il binomio toscano-romagnolo andrà alla ricerca della prima affermazione Major del, dopo aver ben figurato in Australia e perso la finale a Parigi contro Gauff/Siniakova.debutteranno sul cemento di Flushing Meadows contro la giapponese Miyu Kato e la cinese Yafan Wang, nel quarto piùdelguidato dalle n.