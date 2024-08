Torna Festivalto tra concerti incontri e yoga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fucecchio (Firenze), 26 agosto 2024 -letterari, ma anche campus e laboratori per adolescenti, tavole rotonde su buone pratiche e attivismo, installazioni, esplorazioni in bici enel parco. Tutto questo e molto altro per, da venerdì 13 a domenica 15 settembre negli spazi all’aperto della Limonaia di Parco Corsini a Fucecchio. Tre giornate che vedranno ospiti, tra gli altri, i giganti italiani del rocksteady The Bluebeaters, il duca dell’organo Hammond Enri Zavalloni (ven 13), la psichedelia degli Indianizer, lo space-cowboy kraut dei Città Deserta, le colonne sonore di Larry Manteca (sab 14). E ancora, Tommaso Sacchi con il suo libro "Il bosco dove tutto cominciò.