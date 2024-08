The Order | tutto quello che c’è da sapere sul film di Justin Kurzel in anteprima al festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 26 agosto 2024) Theè il nuovo thriller drammatico del regista australiano, il quale non varcava le scene da ben 3 anni con il suo ultimo progetto: Nitram. Ilsarà presentato inmondiale aldi, dove figurerà come concorrente al leone d’oro. L’attore protagonista sarà Jude Law, e al suo fianco vedremo Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett e molti altri. Sceneggiato dal nominato all’Oscar Zach Baylin, ilè un adattamento dal romanzo The Silent Brotherhood, scritto da Kevin Flynn e Gary Gerhardt, che segue minuziosamente l’aumentare dei crimini da parte di un gruppo terroristico di natura razzista. La storia è ambientata nel 1983, anno in cui avvengono una serie violente rapine in banche, operazioni fraudolente, e attentanti a furgoni blindati che spaventato le comunità diil Pacifico nordoccidentale.