Tennis Darren Cahill | Separazione da Naldi e Ferrara traumatica Sinner deve andare avanti a testa alta

(Di lunedì 26 agosto 2024)si è concesso ai microfoni di ESPN in vista degli US Open 2024. L’australiano, allenatore di Jannikinsieme a Simone Vagnozzi, è tornato a parlare della vicenda doping che ha interessato ilta azzurro: “Jannik ha deciso di prendersi un po’ di spazio da ciò che gli è successo negli ultimi mesi, quindinon fanno più parte del team. Qui abbiamo un osteopata che fa parte del team da molto tempo, anche se non fa molte settimane in viaggio per il circuito. Il suo nome è Andrea (Cipolla, ndr), quindi lui è qui e nel frattempo ci stiamo guardando attorno per un nuovo preparatore atletico. Come Jannik ha detto è molto difficile per noi, perchéhanno fatto un lavoro incredibile e rappresentano una gran parte della ragione per cui Jannik ha raggiunto questi risultati. È stato traumatico per noi“.