Sanremo 2025 | Cambia Tutto Dopo Amadeus!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Festival divedrà Carlo Conti al comando con alcune rivoluzionarie modifiche rispetto all’era. Ecco che cosa verrà modificato! Il regolamento ufficiale del Festival diè stato finalmente rivelato, portando con sé alcune sorprese. Carlo Conti, al timone dell’evento, ha preso il posto di, che ha guidato la manifestazione per cinque anni. Sebbene Conti avesse inizialmente dichiarato di voler seguire il percorso tracciato dal suo predecessore, le modifiche che ha introdotto rappresentano unmento significativo per la kermesse musicale più amata dagli italiani. La 75esima edizione del Festival si terrà dall’11 al 15 febbraio, spostata di una settimana rispetto al previsto per evitare la sovrapposizione con le partite di Coppa Italia. Ma è nelle novità introdotte da Conti che si trova la vera rivoluzione.