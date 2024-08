Roma | scarico post Empoli problemi per Le Fee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) La notte di Paulo Dybala si è trasformata in un incubo ma lanon ha tempo per pensare a quello che poteva essere. La sconfitta casalinga con l’deve essere lasciata alle spalle al più presto; per questo Daniele De Rossi ha convocato subito i suoi ragazzi a Trigoria, per iniziare il lavoro in vista della trasferta di Torino, in programma domenica 1 settembre, contro la Juventus. Nella sfida ai bianconeri il tecnico dovrà probabilmente fare a meno di Enzo Le Fee, fermato da un problema fisico nel finale di partita contro gli azzurri, che non dovrebbe tornare a disposizione prima della sosta. Per quanto riguarda il mercato, invece, i capitolini si preparano ad accogliere Saud Abdulhamid; il terzino destro ex Al-Hilal – preso in alternativa a Zeki Celik – è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa.