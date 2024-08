Palmeri | Skriniar ha chiamato Conte Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tancredirivela cheabbia fatto la telefonatina a. L’ex Inter fuori rosa al PSG Una vera e propria bomba di mercato scuote l’ambiente del Napoli. Tancredi, giornalista di SportItalia, ha lanciato un’indiscrezione che fa sognare i tifosi azzurri: “Pare cheabbia fatto la telefonatina ad Antonio” Milan, attualmente ai margini del progetto PSG, sembra alla ricerca di una nuova sfida. E chi meglio del suo ex mentore Antonioper rilanciarsi? Lo slovacco, campione d’Italia con l’Inter di, non ha mai visto il campo in questa stagione sotto la guida di Luis Enrique. Con un contratto fino al 2028 e un ingaggio di 9 milioni a stagione,rappresenterebbe un colpo da novanta per il Napoli. Ma come si incastra questa telefonata nel puzzle di mercato? Si parla di un possibile interesse del PSG per Osimhen.