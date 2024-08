Mentana maxi controlli | due persone denunciate e ristoranti sanzionati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Operazione dei Carabinieri di Monterotondo contro l’illegalità nei comuni die Fonte Nuova. Nella serata di venerdì 23 agosto, i Carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio nei comuni die Fonte Nuova, finalizzata alla prevenzione e repressione di attività illecite. Durante i, un 25enne albanese è stato denunciato poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che ha tentato di fuggire alla vista dei militari, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, alcune delle quali nascoste in un vano dell’auto e in un accendino modificato, oltre a 250 euro in contanti.