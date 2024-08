Mahmood riceve un regalo inaspettato da un fan la sua reazione è sorprendente | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) Come sappiamo, non è raro che i fan portino dei regali durante le esibizioni dei loro beniamini; e questo è proprio quello che èdurante la sua ultima esibizione live. Il cantante si trovava a Roccella Ionica, in Calabria, per un suo concerto estivo; la performance, però, si è interrotta all’improvviso per qualche minuto. Il motivo?si è soffermato a leggere un cartello davvero particolare esposto sotto al suo palco da uno dei suoi fan presenti Sul cartello c’era scritto: “Nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po’ di ‘nduja”. Con grande stupore,si è trovato a commentare in questo modo: “Sono stato due giorni in Sicilia, ora qua. Torno a Milano che sarò un bue”, ha affermato: “Sto solo mangiando Non c’è un limite al cibo”.