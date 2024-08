Lutto nel mondo del calcio | a 76 anni è morto Sven Goran Eriksson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024)neldel: a 76si è spento. Lo svedese è stato il primo commissario tecnico non britco della nazionale inglese, ha portato i ‘Tre Leoni’ ai quarti di finale in tre tornei importanti durante il suo periodo di cinquealla guida, tra il 2001 e il 2006. Lo svedese ha allenato 12 club, tra cui Manchester City, Leicester, Roma e Lazio, vincendo 18 trofei. A gennaioaveva dichiarato di avere “al massimo” un anno di vita dopo la diagnosi di cancro al pancreas. IN AGGIORNAMENTOneldel: a 76SportFace.