LIVE Nardi-Bautista Agut 5-7 1-3 US Open 2024 in DIRETTA | serve prima l’iberico nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Con lae uno smash a rimbalzo tenerissimo si consegna! Palla break! 30-30 In rete il rovescio di. 30-15 Doppio fallo (4°). 30-0 Stecca la difesa di rovescio. 15-0 Non risponde di dritto, alla. 1-3 Profondo da fondocampo, cede alla fine di rovescio. Break! 30-40 Attacca di rovescio e ottiene un break point. 30-30 Non risponde di rovescio sulla seconda. 15-30 Slice vincente! 0-30 Doppio fallo (5°). 0-15 Profonda e centrale la risposta di dritto di. 1-2iberico anche nel 2° set purtroppo. 40-0 Drittone incrociato di. 30-0vincente. 15-0 Non trova il campo con il dritto in difesa. 1-1 Inizia bene nel 2° set l’azzurro! 40-15 Smorzata a segno. 30-0 Altro vincente dell’azzurro. 15-0 Cross vincente di dritto