L’Empoli rovina la grande serata di Dybala

La Roma sucumbió este domingo estrepitosamente ante el Empoli (2-1), en una noche que estaba reservada para el feliz 'reestreno' del argentino Paulo, pero que se convirtió un desesperante estreno en el Olímpico de Roma. De los aplausos iniciales, las pancartas acomo agradecimiento por haber elegido al Roma por delante de los saudíes y la ovación general de la grada ante el ilusionante estreno en casa en Serie A no quedó nada al final del encuentro. La 'Loba' fue un equipo lento, predecible y errático ante un Empoli que avisó con varias contras peligrosas hasta que el ghanés Emmanuel Gyasi consiguió materializar una al borde del descanso. No fue el día de prácticamente nadie en el once 'giallorosso', que vio cómo el argentino Leandro Paredes cometió un doble error garrafal que sentenció el duelo.