Kate torna in pubblico | le prime immagini della principessa all’uscita dalla chiesa

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladel Galles,Middleton, èta per la prima volta ina Crathie Kirk, in Scozia, dopo aver rivelato al mondo la sua diagnosi di tumore lo scorso marzo. Accompagnata dal marito, il principe William, che ha guidato l’auto,è apparsa sorridente mentre arrivava alla messa domenicale. Alla funzione erano presenti anche re Carlo e la regina Camilla, il duca e la duchessa di Edimburgo, il loro figlio e Tim Lawrence.Leggi anche:Middleton “pronta a lasciare la famiglia reale” sarebbe ancora gravemente malataha indossato lo stesso cappello di feltro di lana marrone scuro con piume che aveva l’anno scorso per la funzione religiosadomenica, un modello di Hicks & Brown venduto al dettaglio a 99 sterline (circa 117 euro). Questo cappello è disponibile in vari altri colori, tra cui cammello, rosa antico e marrone.