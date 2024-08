IN – Palacios è arrivato al Coni | ora l’idoneità sportiva con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tomasieri a Milano, è pronto alla nuova esperienza con. In questo momento il difensore è al, arrivano gli aggiornamenti da Inter-News.it, presente sul posto con il nostro inviato Onorio Ferrario. ECCOLO – Tomasalper le visite mediche con. Parte di visite mediche necessarie per acquisire. Il difensore argentino dopo questo iter andrà in sede per firmare il suo contratto e poi arriverà la definitiva fumata bianca.ha il suo nuovo braccetto, il ‘gigante del 2003’, che arriva dall’Independiente Rivadavia per circa 11 milioni di euro complessivi, bonus compresi.è appena entrato nella sede del. Sul posto, il nostro inviato di Inter-News.it Onorio Ferraro.