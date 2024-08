“Iddu” il trailer del film con Elio Germano e Toni Servillo a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 agosto 2024) Scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Ano Piazza, Iddu è uno deiitaliani in Concorso alla Mostra del Cinema di2024. Il cast mette insieme per la prima volta, attornianti da Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Betti Pedrazzi, Ana Truppo e Tommaso Ragno. Leggi anche ›mafioso al cinema, sarà Matteo Messina Denaro «L’ispirazione iniziale per Iddu – raccontano i registi –, sono stati i numerosi pizzini ritrovati nel corso dei tanti, troppi, anni della latitanza di Matteo Messina Denaro, prima del suo arresto.