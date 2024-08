Guerra aperta tra Marquez e Bagnaia | Ducati nei guai

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 agosto 2024)tra: i duesti l’anno prossimo si ritroveranno nello stesso box. Ecco quello che potrebbe succedere L’anno prossimo laavrà in squadra Peccoe Marc. E iniziano già a essere le prime voci di possibili frizioni tra i due. Beh, se ne parla con largo anticipo soprattutto per quello che tutti noi conosciamo è il caratterino dello spagnolo.(Lapresse) – Ilveggente.itChe, anche quest’anno, sta cercando di mettere il bastone tra le ruote a tutti. Vuole vincere una gara e qualcuno ha già detto – così come da queste pagine vi abbiamo riportato – che ce la farà. Di certo il tema adesso è quello della possibile convivenza tra le parti. Un tema che è stato affrontato anche dall’ex pilota Alex Hofmann, che ha rilasciato un’intervista spiegando questo.