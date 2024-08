Grazia e Velio uniti oltre la morte Aiutateci a ritrovare le loro fedi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 – Lastoria d’amore, durata anchela, era simboleggiata dalle duenuziali che li hanno58 anni fa. Dopo la scomparsa del suo amato, avvenuta nel 2010 dopo 44 anni di matrimonio,ha continuato a tenerla al dito insieme a quella del marito. Non si toglieva mai i due anelli. Anche quando è stata portata a Careggi la notte del 4 agosto li aveva all’anulare. "Era vigile, contavamo tornasse a casa presto e non abbiamo pensato di toglierle leper sicurezza – ricorda la figlia Lara - Il giorno dopo l’hanno spostata in reparto, al padiglione 16 a San Luca e ci hanno detto che la sua patologia si era aggravata: non c’era più niente da fare. Lunedì son sicura ce li avesse ancora. Martedì è andato mio fratello, ma mamma era sedata, aveva le braccia sotto le lenzuola e non le ha visto le mani.