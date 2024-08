Fermo di 60 giorni per la nave Geo Barents con 191 migranti a bordo | Violato il decreto Cutro Msf | Puniti perché salviamo vite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sanzione pecuniaria di 3.330 euro eamministrativo di 60per la Geo, ladi Medici Senza Frontiere che neiscorsi ha recuperato in mare 191con cinque operazioni di salvataggio. A eseguire il provvedimento è stato il personale della Polizia di Stato, insieme agli operatori della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Le motivazioni del provvedimento? “Reiterate violazioni delle prescrizioni previste dal cosiddettoper le mancate comunicazioni agli organismi preposti per la sicurezza in mare, in ordine ai soccorsi effettuati”. Msf su X commenta ricordando che “questa è la terza volta che la nostraè sottoposta a una misurava di questo tipo per aver adempiuto al suo obbligo legale di salvareumane in mare“.