Ex Milan Simon Kjaer può tornare in Italia |  ecco la squadra

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ex, il futuro del centrale danesepotrebbe essere nuovamente in: c’è una squadra di Serie A interessata!puòin Serie A: sulle sue tracce c’è il Venezia, club neopromosso nel massimo campionatono. Il difensore danese, solamente 3 mesi fa salutava ile la Serie A, svincolandosi dal club di via Aldo Rossi. Poi una sessione di calciomercato un po’ spenta per l’ex capitano della Danimarca, che non ha ricevuto grandissime offerte, anche a causa dei 35 anni, che comunque a livello fisico si fanno sentire. Nelle ultime ore, però, si è fatto vivo l’interesse del club della laguna, che starebbe cercando un giocatore d’esperienza, in grado di dare maggior sicurezza a un reparto fondamentale come la difesa, in chiave salvezza.arriverebbe, quindi, da svincolato, dopo le avventure vissute con Roma enel campionatono.