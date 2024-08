Esposito e le partenze a mille | obiettivo svolta rispetto al passato Inter attenta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sebastiano, calciatore di proprietà dell’, ha iniziato ottimamente la sua esperienza all’Empoli con un gol in Coppa Italia e un rigore procurato nella vittoria contro la Roma per 2-1. LA SITUAZIONE – Sebastianoè stato ceduto, in questa finestra estiva di calciomercato, dall’all’Empoli in prestito con diritto di riscatto. Il club toscano ha la possibilità di riscattarlo pagando 5 milioni di euro, senza che i nerazzurri abbiano al contempo l’opzione per il controriscatto. Il calciatore italiano ha iniziato la sua avventura all’Empoli con un gol e un assist nel match di Coppa Italia vinto contro il Catanzaro per 4-1. In Serie A, l’ex canterano nerazzurro si è reso protagonista di un rigore procurato in occasione della seconda sfida di Serie A contro la Roma, match poi terminato con uno storico 2-1 a favore dei toscani.