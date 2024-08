Dopo il MeToo non entro più in ascensore solo con una donna Alba Parietti? Una storia breve | Christopher Lambert si racconta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si professa single da 8 anni, e fa sapere che conè durata6 mesi. Eppure la relazione trae la showgirl italiana ha tenuto banco per tanti anni. “Forse in Italia, in Francia direi di no” commenta l’attore intervistato dal Corriere della Sera. “È durata sei mesi, una, è finita perché le storie a distanza sono complicate.è divertente, abile, iperattiva. Non abbiamo inseguito un’illusione: era una relazione reale”. Tra i maggiori seduttori del cinema,definisce “sacrosanto” il movimentoe ammette come qualcosa sia cambiato anche nel proprio modo di agire: “Bisogna stare attenti agli eccessi. Io, per dire, nonpiù incon una, a meno che non sia la mia fidanzata”.