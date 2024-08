Cocktail di droghe sintetiche nei quartieri di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – – I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito una serie di controlli contro il traffico di droga neicentrali e periferici della Città che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di 24 persone, gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anfetamine e hashish in via Palmiro Togliatti Nello specifico, durante un controllo nel quartiere Tor Tre Teste, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno fermato un’autovettura con a bordo un 30enne originario di Terni, trovato in possesso di 25 grammi di hashish e 3 grammi di anfetamine.