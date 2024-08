Cittadella vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Pur avendo ambizioni diverse, le due squadre sono in cerca di continuità dopo i primi risultati soddisfacenti.vssi giocherà martedì 27 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti hanno reagito bene alle critiche piovute addosso dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Sassuolo e la sconfitta all’esordio in campionato contro la Salernitana, vincendo di misura su un campo difficile come Brescia. Ad ogni modo l’obiettivo della squadra di Gorini è mantenere la categoria senza troppe pressioni. Leggermente meglio hanno fatto i toscani che, dopo aver sbancato Frosinone nel primo turno di Coppa Italia, hanno pareggiato in rimonta contro lo Spezia, per poi battere il Palermo.