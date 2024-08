Chi ha ucciso Sharon Sergio Ruocco l’ipotesi sull’omicidio della fidanzata 33enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) OmicidioVerzeni, torna a parlare il fidanzato. A riportare alcune sue battute è il quotidiano Il Messaggero. Il compagno diVerzeni,, è stato interrogato più volte e recentemente ha dichiarato: “Che mi richiamino senza problemi, anzi meglio. Non sono stanco: non sono mai stanco. Dopo il nuovo sopralluogo a casa non sono stato risentito. Nelle ultime ore erano emerse nuove informazioni che riguardano la vita di coppia tra. >> “Ma voi siete matti!”. Viaggio in taxi choc, tariffa folle per 25 chilometri: la denuncia di due turiste Stando a quanto raccontato da alcuni vicini sentiti dai carabinieri del Comando provinciale nei giorni scorsi, era almeno dallo scorso inverso che Verzeni era stata vista uscire da sola in orari particolari, anche alle 23:30.