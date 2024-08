Can Yaman | l' assenza al matrimonio di Ed Westwick conferma la loro forte antipatia reciproca?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) L' attore Edsi è ufficialmente sposato con Amy Jackson in Cilento. Al suotanti vip, ma l'più pesante è stata quella di Can. Quando una celebrità convola a nozze è sempre un bel momento per i media, che trovano pane per identi. Ma in contesti del genere bazzicano anche gli amanti del gossip che non vedono l'ora di notare chi è assente o meno a certi eventi per capire lo stato dei rapporti con i festeggiati. Can: assente per scelta o non invitato? Proprio di recente infatti l'attore Edha compiuto il grande passo con la sua compagna, Amy Jackson. I due hanno deciso di sposarsi in Italia, più precisamente in Cilento, con una cerimonia composta da ben duecento