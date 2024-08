Thiago Motta | La mia vita è bellissima Alla Juve con persone straordinarie mi sento un privilegiato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024), allenatore dellantus, presenta la partita contro l’Hellas Verona, gara valida per la seconda giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona. Le parole del tecnico dellariportate da Tuttomercatoweb.: «Ho giocatori con caratteristiche diverse e funzionali» Come sta la squadra? Come si è allenata dopo il bel esordio col Como? Quali sono le insidie della trasferta di Verona? «La squadra sta molto bene. Buona preparazione per la partita. Buona settimana di lavoro, rimaniamo sempre con i piedi per terra dopo la prima di campionato. Adesso siamoseconda giornata, affronteremo una squadra che sta bene dopo la vittoria contro una squadra seriamente candidata per lo scudetto. Quindi troveremo una squadra che battaglia, che gioca, che lotta e contrattacca e sa cosa vuole dentro al campo» .