Ternana Abate | Adesso attendo rinforzi

(Di domenica 25 agosto 2024) E’ in vista un finale di mercato fondamentale, in cui è proibito sbagliare. Ammesso che occorressero indicazioni definitive, crediamo che la sconfitta con il Pescara le abbia fornite in pieno. "La società sa quello che penso – ha spiegato Ignazionel post-gara – e mi aspetto qualcosa dal mercato davanti. Ma anche dietro siamo corti. Ho sempre detto che le dinamiche e le tempistiche obbligano ad attendere. La società ha fatto sforzi importanti e va lasciata lavorare". Sul primo gol degli abruzzesi c’è stato il clamoroso errore di Franchi, episodio che dunque esula da qualsiasi meccanismo di gioco. Sul secondo la fase di disimpegno e quella difensiva sono apparse tutt’altro che impeccabili.