Spal tifo e voglia di lottare Buona la prima al Mazza Ora gli ultimi innesti per poter alzare il livello

(Di domenica 25 agosto 2024)la, sia pure senza i tre punti e con qualche riserva. Andrea Dossena l’aveva promessa, unavogliosa di comandare il gioco senza risparmiarsi, e i seimila-e-passa accorsi al "" l’hanno ottenuta. Subito una parentesi sulla gente: affluenza e lunghe code al botteghino nel prepartita per il biglietto hanno dimostrato che i mille abbonamenti in meno non significano perdita di passione, e che l’amore per i colori biancazzurri è enorme a dispetto di anni deludenti. In molti torneranno, se la squadra saprà ripetersi cogliendo anche risultati pieni. Perchè contro l’Ascoli lanon ha vinto? Sostanzialmente perchè ha lasciato tra le linee di difesa e centrocampo spazi in cui i centrocampisti ospiti hanno lautamente pasteggiato.