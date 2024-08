SOCIAL – Milan Rafael Leao | nessun gesto contro la Curva Sud Il messaggio

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 25 agosto 2024)ha fatto chiarezza dopo ildi stizza che lo ha visto zittire la tifoseria:laSudnon ci sta e fa chiarezza per quanto successo durante la gara trae Parma. Dopo il goal del pareggio firmato Christian Pulisic, con tanto di guizzo del portoghese, Rafa si è lasciato andare ad undi reazione nei confronti dei tifosi rossoneri: si è fermato davanti allo spicchio dedicato ai supporters del Diavolo e li ha zittiti come a dire “parlate parlate”. Il tutto è stato ripreso da un video che in pochi minuti è diventato virale e ha fatto il giro del web, arrivando anche allo stesso, che si è sentito in dovere di doversi difendere dalle accuse ricevute.