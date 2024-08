Serpini La C? Dipende sempre tutto da noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Chissà se domani sera, mentre salirà i gradini del tunnel del ’Cabassi’ prima di Carpi-Rimini mister Cristianpenserà a quanti (di gradini) ha dovuto salire nella sua carriera per arrivare fino a lì. È il giorno del debutto in C del Carpi e del suo assoluto fra i professionisti, coronamento di un 2024 da capogiro, con la clamorosa rimonta promozione (13 vittorie e 3 pari nelle 17 gare da gennaio a maggio), l’addio al lavoro e la firma del primo vero contratto da allenatore. Mister, il sogno è diventato realtà. "Non mi piace troppo guardarmi alle spalle, ma c’è tanta strada fatta e ne vado orgoglioso". Quali sono le sensazioni del debuttante? "C’è tanta emozione ed entusiasmo, tanta voglia di cominciare, abbiamo fatto un percorso di lavoro positivo in questo mese, con applicazione ottima da parte del gruppo.