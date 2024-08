Perugia | avvio choc poi la grande rimonta E Gemello para un rigore a tempo scaduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)- Sprofonda e riemerge, con il rischio di finire nuovamente all’inferno dopo la. All’esordio ilfa vedere di tutto e di più nel piccolo impianto di Piancastagnaio, contro la neo promossa Pianese, con quasi 700 tifosi al seguito. Scioccante in, quando va sotto 3 gol nel giro di 18 minuti, un’altra faccia con i cambi giusti e i ritocchi tattici che consentono di mettere in piedi una clamorosa. E nel finale,dopo una prestazione "allegra" come quella della difesa in, salva il clamoroso kondo il, il secondo (dubbio) concesso alla Pianese, a. La lezione servirà. Perché ildel primosi è presentato spavaldo, con la difesa alta, senza averne solidità e ancora affiatamento.