Napoli frena su Gilmour | l’acquisto dal Brighton è in stand-by

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilcongela l’affare. Il centrocampista titolare con ilcontro lo United, club e compagni lo vogliono trattenere. Ilha messo in pausadi Billydal. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo sta riconsiderando l’operazione per il centrocampista scozzese. Il quotidiano rivela: “Che il suo acquisto fosse stato congelato in un freezer di riflessioni collettive è parso chiaro a tutti alla lettura delle formazioni della sfida di ieri,-United: Billy titolare per la prima volta dopo aver disertato tutte le amichevoli estive e dopo aver collezionato appena qualche minuto una settimana fa all’esordio contro l’Everton.