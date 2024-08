Medvedev Durov ha sbagliato calcoli per Occidente è pericoloso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Pavel, "ha" quando ha lasciato la Russia: inè ancora considerato non un uomo di pace, ma un "russo". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, commentando il fermo del fondatore di Telegram in Francia. "Una volta, tempo fa, chiesi aperché non volesse collaborare con le forze dell'ordine in caso di reati gravi. 'Questa è la mia posizione di principio', affermò. 'Allora ci saranno problemi seri in ogni Paese, gli dissi - racconta-. Ha ritenuto di avere i maggiori problemi in Russia e se n'è andato, ottenendo poi anche permessi di cittadinanza/residenza in altri Stati. Voleva essere un brillante 'uomo di mondo' che vive benissimo senza patria. 'Ubi bene ibi patria!' (Dove sto bene lì è la mia patria, ndr). Ha