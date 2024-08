MaXXXine intervista al regista Ti West | la trilogia X con Mia Goth porta l' anarchia a Hollywood

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024) "L'Sign è un'icona: nel film racconta una città e un'industria":a Tidi, che chiude lahorror con protagonista Mia. Dal 28 agosto in sala. LaX di Tiè arrivata alla sua conclusione: cominciata con X: A Sexy Horror Story, ha donato a Miail suo primo ruolo da protagonista. E che protagonista! L'attrice è Maxine Minx, attrice porno che finisce nel mezzo di un massacro - in pieno stile Non aprite quella- insieme a tutta la troupe del film per adulti che sta girando in una fattoria del Texas. Proseguita con Pearl (il capitolo più folle e più bello), prequel che racconta la giovinezza della proprietaria della fattoria (interpretata sempre da), lachiude in bellezza con