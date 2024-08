Juventus ufficiale Nico Gonzalez | le cifre definitive del trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Adesso è arrivata anche l’ufficialità:è un calciatore della. Tutti i dettagli sono stati svelati dal club bianconero in un comunicato. “La rosa dellasi arricchisce di un nuovo talento.lás Iván, meglio noto come, è ufficialmente un giocatore bianconero. Esterno d’attacco, classe 1998, approda alladalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori”, si legge sul sito. Ledell’affare “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatorelas Ivana fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni.