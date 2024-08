Comunità psichiatriche nel limbo | Preoccupati per i nostri ragazzi Il Centro all’Apsella non va bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Sono sempre piùi familiari di ospiti e utenti delle strutture, attualmente a Muraglia ma ancora per poco, dedicate al disagio mentale. Si tratta di 87 persone, ad oggi ospitate all’Rsa Tomasello, nelleprotette femminile e maschile, o all’Srr, Struttura residenziale riabilitativa. Persone e servizi per i quali è necessario trovare una diversa collocazione, dato che le strutture in cui si trovano oggi dovranno essere demolite per far spazio al cantiere del nuovo ospedale. I bandi, tuttora aperti, con cui l’azienda sanitaria Ast negli scorsi mesi ha avviato la sua ricerca di mercato non hanno dato l’esito che le famiglie degli utenti auspicavano. In particolare sembra loro del tutto inadeguata la possibile scelta della struttura Civitas, in località Apsella, nel Comune di Vallefoglia.