Che tristezza i certificati medici di Koopmeiners

(Di domenica 25 agosto 2024) Siamo appena alla seconda giornata e ancora dobbiamo capire bene quali possono essere le squadre candidate alla Champions e quali allo scudetto. L'Inter appare a tutti la favorita per il titolo, ma c'è il mercato ancora aperto che rende più difficile fare pronostici. Prima di entrare nel merito della giornata di campionato ci sembra giusto elogiare il comportamento di Dybala che, al contrato die Lookman, ha saputo rinunciare ai soldi degli arabi tenendo fede al contratto sottoscritto con la Roma ed evitando di esibire, come invece ha fatto l'olandese dell'Atalanta. A proposito dei, rattrista che debba usarli un calciatore, che è un dipendente atipico per i milioni che guadagna annualmente.