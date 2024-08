Atp Winston-Salem 2024 | Sonego domina la finale con Michelsen quarto titolo in carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Lorenzoribalta il pronostico della vigilia e travolge Alexnelladell’Atp 250 di. Sul cemento statunitense, il tennista azzurro s’impone con un netto 6-0 6-3 in appena 64 minuti di gioco e conquista ilin, garantendosi anche il ritorno tra i primi 50 del mondo. Completa la settimana perfetta, che si laurea campione senza perdere neppure un set e lo fa grazie ad una prova perfetta nell’atto conclusivo dell’evento. Torna a sorridere dunque Lorenzo dopo unprivo di grandi soddisfazioni; perinvece arriva la terza sconfitta in altrettante finali a livello Atp, ma può consolarsi con il best ranking di numero 49. MONTEPREMI E NUOVO RANKINGTABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo setto da, che ha vinto tutti e sei i giochi e lo ha fatto senza mai neppure ricorrere ai vantaggi.