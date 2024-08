Vuelta 2024 risultati e ordine di arrivo ottava tappa | Primoz Roglic vince a Cazorla Tiberi quarto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ie l’didell’dellaa Espana, la Ubeda –di 159 chilometri. Altra vittoria per, che si conferma uomo da battere con la sua esplosività nelle salite più brevi e impegnative. Lo sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe continua così la sua rimonta ai danni della maglia rossa Ben O’Connor, che oggi concede quasi un minuto dopo una gestione forse non ottimale negli ultimi chilometri. Molto brillanti anche Enric Mas e Mikel Landa, sul podio di giornata, così come un ottimo Antonioche chiudesu pendenze non certo adatte alle sue caratteristiche. La notizia di giornata è sicuramente rappresentata dal cedimento di Adam Yates e Joao Almeida, che probabilmente dicono addio alla lotta per le prime posizioni della classifica generale.