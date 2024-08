Ucciso di botte fuori dal bar Ha un nome il fuggitivo di Casazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Mouhssine Mohamed Amine, è ildel 32enne ricercato ormai da tre giorni dai carabinieri di Clusone per l’omicidio di Mykola Ivasiuk, l’uomo di 38 annidida un bar dinella Bergamasca. L’uomo in fuga, nato in Marocco, è senza fissa dimora e ha una corporatura robusta. Da lunedì sera è sparito nel nulla dopo aver spaccato la nuca al 38enne ucraino con un bicchiere. Nel fracassare la testa a Ivasiuk, l’aggressore si sarebbe ferito a sua volta, lasciando diverse tracce di sangue per terra. In più ci sono le testimonianze dei presenti, le immagini delle telecamere e le impronte che lo collocano sulla scena del delitto. Ivasiuk era finito a terra e aveva perso immediatamente conoscenza sotto lo sguardo di diversi clienti, secondo i carabinieri, quasi tutti ubriachi.